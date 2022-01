Rientro in classe, i presidi di tutta Italia in difficoltà per la ripartenza: “Potrebbero mancare 40mila insegnanti e non troveremo i supplenti” (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Al Rientro a scuola mancheranno migliaia di docenti. Saremo costretti a ridurre l’orario di lezione o a mandare a casa i ragazzi perché non troveremo i supplenti”. I dirigenti scolastici di tutt’Italia lanciano l’allarme: da Bolzano a Palermo la situazione non cambia: tra gli insegnanti sospesi – perché non hanno provveduto a vaccinarsi entro i venti giorni previsti – quelli positivi al Coronavirus e quelli in quarantena perché contatti a rischio, al suono della campanella dopo le vacanze natalizie Potrebbero mancare 40mila persone. Il calcolo l’ha fatto Antonello Giannelli, numero uno dell’Associazione nazionale presidi. Sia chiaro: è solo una stima basata sul numero di maestri e professori assenti nelle diverse regioni. Dati certi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Ala scuola mancheranno migliaia di docenti. Saremo costretti a ridurre l’orario di lezione o a mandare a casa i ragazzi perché non”. I dirigenti scolastici di tutt’lanciano l’allarme: da Bolzano a Palermo la situazione non cambia: tra glisospesi – perché non hanno provveduto a vaccinarsi entro i venti giorni previsti – quelli positivi al Coronavirus e quelli in quarantena perché contatti a rischio, al suono della campanella dopo le vacanze nataliziepersone. Il calcolo l’ha fatto Antonello Giannelli, numero uno dell’Associazione nazionale. Sia chiaro: è solo una stima basata sul numero di maestri e professori assenti nelle diverse regioni. Dati certi ...

