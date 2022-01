Occasione di gennaio con OnePlus 8T: prezzo aggressivo sul web (Di giovedì 6 gennaio 2022) Torna ad essere particolarmente allettante il prezzo fissato da in rete per coloro che intendono acquistare un OnePlus 8T, considerando che da alcune ore a questa parte il device risulta disponibile a soli 389 euro. Si tratta di una promozione di bpm-power, con la quale possiamo scendere addirittura al dì sotto della soglia che era stata fissata dal Black Friday, come abbiamo avuto modo di osservare alcune settimane fa con il nostro articolo dedicato al prodotto Android. Indicazioni sull’offerta del giorno per OnPlus 8T Solitamente, offerte del genere non durano a lungo su Amazon e all’interno di altri shop, motivo per il quale consiglio agli utenti propensi all’acquisto di un OnePlus 8T di portare a termine l’ordine nel più breve tempo possibile. Per una volta, infatti, l’attesa ha premiato contro ogni previsione. Chiunque, tra ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Torna ad essere particolarmente allettante ilfissato da in rete per coloro che intendono acquistare un8T, considerando che da alcune ore a questa parte il device risulta disponibile a soli 389 euro. Si tratta di una promozione di bpm-power, con la quale possiamo scendere addirittura al dì sotto della soglia che era stata fissata dal Black Friday, come abbiamo avuto modo di osservare alcune settimane fa con il nostro articolo dedicato al prodotto Android. Indicazioni sull’offerta del giorno per OnPlus 8T Solitamente, offerte del genere non durano a lungo su Amazon e all’interno di altri shop, motivo per il quale consiglio agli utenti propensi all’acquisto di un8T di portare a termine l’ordine nel più breve tempo possibile. Per una volta, infatti, l’attesa ha premiato contro ogni previsione. Chiunque, tra ...

