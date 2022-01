Napoli e Spalletti commentano il pareggio contro la Juventus

(Di venerdì 7 gennaio 2022) L’ SSC-come di consueto- al termine del match tra laed il, sul suo sito ufficile commenta ilottenuto dagli azzurri. ”Finisce 1-1 traalloStadium. Le didascalie preziose e deliziose al risultato sono un destro splendido di Mertens e un sinistro pregevole di Chiesa. Questa la partita, bella, vivace e sempre vibrante. Ma, al di là della stretta lettura calcistica, ci sono pareggi che valgono più di una vittoria e che esorbitano l’aspetto tecnico per abbracciare il cuore, l’anima oltre ogni protocollo istituzionale. Ilesce con il ruggito dell’orgoglio e della fierezza da questa serata a Torino, liddove la pelle dell’orso sembrava già affissa sul camino. Il resto è il racconto sportivo ...

Advertising

DiMarzio : .@sscnapoli, contro la Sampdoria #Spalletti sarà in panchina - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI, SPALLETTI NEGATIVO AL COVID-19 #SkySport #SkySerieA #SerieA #Spalletti #Napoli - ADeLaurentiis : Grazie alla squadra, grazie a tutto lo staff, grazie a Spalletti che anche da lontano ha mandato messaggi important… - mikecerry : Io, comune mortale, risultato positivo il 28/12, il primo giorno disponibile per avere un tampone di uscita, dopo s… - Ftbnews24 : ?? #Napoli-Sampdoria, formazioni ufficiali: Petagna dal 1', Ciervo rimpiazza Candreva #Napoli #NapoliSpezia #SerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

Corriere dello Sport

... invece, è reduce dalla sconfitta casalinga contro l'Hellas Verona di Igor Tudor , ma può vantare la vittoria esterna contro ildinell'ultima gara del 2021. Diretta/ Spezia Verona (...Ecco le scelte Lucianoe Roberto D'Aversa:(4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Elmas, Petagna, Insigne; Mertens. Allenatore: ...(ANSA) - NAPOLI, 09 GEN - Luciano Spalletti è risultato negativo al tampone per il covid. Lo ha annunciato il Napoli su Twitter. L'allenatore del club azzurro era positivo e in isolamento dal ...Sono state ufficializzate le formazioni di Napoli-Sampdoria, sfida delle 16.30 valida per la 21ª giornata di Serie A.