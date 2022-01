Nadal, vittoria e polemica: 'Djoko? Conosce le regole, queste le conseguenze' (Di giovedì 6 gennaio 2022) Buona la prima per Rafael Nadal, che vince all'esordio in singolare nel 2022: 6 - 2 7 - 5 a Ricardas Berankis al Melbourne Summer Set. Ma il caso - Djokovic continua a monopolizzare il mondo del ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Buona la prima per Rafael, che vince all'esordio in singolare nel 2022: 6 - 2 7 - 5 a Ricardas Berankis al Melbourne Summer Set. Ma il caso -vic continua a monopolizzare il mondo del ...

