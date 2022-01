Morgan escluso dal concerto per Franco Battiato | Sono stato cancellato

(Di giovedì 6 gennaio 2022)invitato come protagonista di un-tributo a, ma all'ultimo momento la sua performance è stata cancellata e il cantante si è lasciato andare in un durissimo sfogo sul proprio profilo social. Ilevento tenutosi all'Arena di Verona ha portato alla nascita del doppio CD, e anche la Rai ha deciso di regalare auna serata tributo. Il 5 gennaio, a partire dalle 21:20, allive di Rai 3 condotto dal giornalista Pif, diversi cantanti siesibiti per rendere omaggio al Maestro, ma molti telespettatori hanno notato l'assenza di, proprio perché dato il rapporto di amicizia cone le loro assidue ...

lerribaldo : #CaroBattiato #Alice e #Branduardi... sarà un caso che i due che hanno cantato meglio, con una credibilità con un s…

E, nel passato, casi analoghi si sono verificati con tanti altri artisti, da Carla Boni e Tonina Torrielli nel 1957 fino ae Bertè. Qualcuno è stato. Altri no. Ma è ovvio che il ...Perera la seconda volta: nel 2010 viene estromesso, un paio di settimane prima dell'inizio ... viene colpito da faringite e, non potendo eseguire dal vivo il brano, vienedalla gara, ma ...Eccetto Morgan, che è stato escluso. O almeno è stato tagliato nella sua esibizione solista sulle note di Come un cammello in una grondaia. Un’esclusione che lo ha mandato su tutte le furie: “Certo ...Morgan doveva essere uno dei protagonisti del concerto-tributo a Franco Battiato, invece era assente all'evento: ecco il suo sfogo.