"Ma se nelle mutande ti metti...". Tina Cipollari l'ha detto davvero: la rivelazione a luci rosse su Gianni Sperti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Scambio di battute tra Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionisti di Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, non si sono risparmiati neppure nel giorno della befana. A iniziare è stato Sperti: "Mi dispiace, sicuramente sarai stanca per la nottata che hai dovuto affrontare. Auguri Befana". Questo il messaggio fatto recapitare da Gianni all'amica che non ha atteso molto prima di controreplicare. "Sì, mi sento tanto stanca, una nottata terribile. Guarda che sono passata anche da te, nella calza troverai dieci chili di ovatta per riempirti le mutande tutto l'anno, visto che la natura è stata poco generosa con te. Beccati questa". Uno scambio al vetriolo, ma anche molto ironico. D'altronde, anche al di fuori delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Scambio di battute tra. I due opinionisti di Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, non si sono risparmiati neppure nel giorno della befana. A iniziare è stato: "Mi dispiace, sicuramente sarai stanca per la nottata che hai dovuto affrontare. Auguri Befana". Questo il messaggio fatto recapitare daall'amica che non ha atteso molto prima di controreplicare. "Sì, mi sento tanto stanca, una nottata terribile. Guarda che sono passata anche da te, nella calza troverai dieci chili di ovatta per riempirti letutto l'anno, visto che la natura è stata poco generosa con te. Beccati questa". Uno scambio al vetriolo, ma anche molto ironico. D'altronde, anche al di fuori delle ...

