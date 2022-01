LIVE Dakar 2022, quinta tappa Riyadh-Riyadh in DIRETTA: Price vince davanti a Petrucci, Lategan festeggia tra le auto. Attesa per quad e camion (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55 quad – Alexandre Giroud (Yamaha Racing) sfida Pablo Copetti (Del Amo Motorsports) che nell’ultimo intertempo era segnato ad otto minuti dal transalpino. Tutto resta da definire in una speciale oltremodo interessante. 11.24 quad – Tra poco l’arrivo dei quad. Potrebbe cambiare la classifica generale con il Alexandre Giroud (Yamaha Racing) che si appresta per beffare l’americano Pablo Copetti (Del Amo Motorsports). Seguono aggiornamenti. 11.21 auto – Henk Lategan (Toyota) vince tra le auto! Successo per il sudafricano che chiude l’itinerario previsto con 1 minuto e 58 di vantaggio su Sébastien Loeb. Nasser Al-Attiyah (Toyota) gestisce la situazione nella graduatoria generale con 35 minuti ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.55– Alexandre Giroud (Yamaha Racing) sfida Pablo Copetti (Del Amo Motorsports) che nell’ultimo intertempo era segnato ad otto minuti dal transalpino. Tutto resta da definire in una speciale oltremodo interessante. 11.24– Tra poco l’arrivo dei. Potrebbe cambiare la classifica generale con il Alexandre Giroud (Yamaha Racing) che si appresta per beffare l’americano Pablo Copetti (Del Amo Motorsports). Seguono aggiornamenti. 11.21– Henk(Toyota)tra le! Successo per il sudafricano che chiude l’itinerario previsto con 1 minuto e 58 di vantaggio su Sébastien Loeb. Nasser Al-Attiyah (Toyota) gestisce la situazione nella graduatoria generale con 35 minuti ...

