Juve-Napoli | rigore su Di Lorenzo | il video che inchioda Sozza

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilpareggia con lantus ma l’arbitro nega una Diper fallo di De Ligt, l’arbitronon fischia il penalty. Termina con un pareggio la partita trantus, ma l’arbitrosbaglia tutto. Ilsi lamenta in particolare per due episodi: il fallo di Bernardeschi su Demme, che ha poi portato al gol di Chiesa ed ilnon fischiato a Di. Anche lantus lamenta un mancatoper fallo di mano di Mertens.Di: la moviola Ilinvoca un calcio diquando De Ligt colpisce Dinella propria area di ...

Advertising

sechesi : Stagione 20/21: il fantasmagorico protocollo della @SerieA viene definito e annunciato il 2 ottobre (a campionato g… - juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa del Mister! Live: - AlfredoPedulla : Consiglio di #Lega: 4 partite saltano, una (#Juve-#Napoli) con ???, ma con il resto della giornata si va avanti. An… - Deiana_Luca9 : RT @RadioRadioWeb: Dopo mille voci, insinuazioni, invenzioni, alla fine la commedia di Torino è andata in scena. Con un colpo a sorpresa: i… - mimmostar11 : RT @annatrieste: Fatti oggettivi: il Napoli a Torino ha dato alla Juve e al calcio italiano una grande lezione di ommità ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli

Il big match serale della prima giornata di ritorno finisce in parità: Chiesa risponde a Mertens, e frafinisce 1 - 1, dopo una partita intensa e vissuta sul filo dei nervi anche per le ore di grande incertezza che hanno preceduto il match, fra decisioni delle Asl, dubbi interpretativi e ...Juventus esi dividono la posta. Allo Stadium finisce 1 - 1, a decidere la sfida le reti di Mertens e Chiesa. Con questo pari ilsale a 40 punti e lasi porta a 35. Ilsupera con un buon punto la delicata trasferta a Torino in una situazione d'emergenza viste le assenze per infortunio e Covid e con il tecnico Spalletti rimasto a casa ...Finisce 1-1 il posticipo della 20.a giornata di Serie A tra Juventus e Napoli. All'Allianz Stadium, dopo i dubbi degli ultimi giorni sulla disputabilità della partita, il Napoli è sceso in campo con i ...JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 6, Rugani 6, De Ligt 6, Alex Sandro 6 (De Sciglio 6, dal 30° s.t.); McKennie 6, Locatelli 6, Rabiot 6 (Bentancur 6, dal 20° s.t.); Chiesa 7 (Kulusevski s.v., dal ...