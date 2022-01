Juve e Napoli si annullano | finisce 1-1

(Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI -ntus esie non vanno oltre un 1-1 nell'equilibratissimo big match valevole per la prima giornata del girone di ritorno. Alla rete di Mertens nel primo tempo, risponde Chiesa nella ripresa: i partenopei salgono a quota 40 in classifica ma rischiano di perdere tanto terreno dalla vetta, con l'Inter che dista 6 lunghezze e ha una gara da recuperare; i bianconeri invece si portano a 35 punti e a -3 dal quarto posto dell'Atalanta, anch'essa però con una gara in meno. Partono meglio i bianconeri che spaventano subito Ospina con Chiesa e in particolare con Mckennie, che da un corner di Bernardeschi colpisce di testa a botta sicura mettendo di un soffio a lato. Piano piano però mettono fuori il naso anche i partenopei, che al 23' la sbloccano con il diagonale di Mertens, che riceve da Politano e infila alle spalle ...

sechesi : Stagione 20/21: il fantasmagorico protocollo della @SerieA viene definito e annunciato il 2 ottobre (a campionato g… - juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa del Mister! Live: - AlfredoPedulla : Consiglio di #Lega: 4 partite saltano, una (#Juve-#Napoli) con ???, ma con il resto della giornata si va avanti. An… - HastatoInsigne : A @DAZN_IT rigore Juve si, rigore Napoli no, non dicono nulla del fallo su Demme nell'azione del pareggio. Allegri… - NapoliBrasile : RT @annatrieste: Fatti oggettivi: il Napoli a Torino ha dato alla Juve e al calcio italiano una grande lezione di ommità ???? -

Un pareggio interno contro ilche non compromette definitivamente questa stagione e non rovina anticipatamente la prossima, ma che non rilancia la Juventus alla conquista di un posto stabile tra le prime quattro del ...Soddisfatto dal punto di vista del gioco, un po' meno per il risultato. È un Manuel Locatelli agrodolce quello che si presenta ai microfoni di Dazn dopo l'1 - 1 traallo Stadium: " C'è un po' di rammarico perché volevamo vincere. È stata una buona partita come intensità. Abbiamo giocato come ci ha chiesto il mister ma dobbiamo riuscire a farlo per ...Con il pareggio, il Napoli si è arrampicato a 40 punti, ponendosi a 6 lunghezze dalla capolista Inter (che ha una gara da recuperare). La Juve è invece salita a 35 punti, rimanendo a -5 in classifica ...Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Napoli: "Occasione persa? Loro erano più o meno tutti i titolari e quindi purtroppo cap ...