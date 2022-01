Infortunio Acerbi, risentimento contro l’Empoli: le ultime (Di giovedì 6 gennaio 2022) sulle condizioni del centrale biancoceleste Tegola per la Lazio. Francesco Acerbi, che era appena rientrato dopo l’Infortunio patito contro il Venezia prima della sosta natalizia, è stato costretto ad uscire al ventesimo del primo tempo a causa dello stesso problema alla coscia patito contro i lagunari. A questo punto è praticamente certa la sua assenza nella gara di domenica contro l’Inter, un forfait pesante in quello che sarà un vero e proprio big match. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) sulle condizioni del centrale biancoceleste Tegola per la Lazio. Francesco, che era appena rientrato dopo l’patitoil Venezia prima della sosta natalizia, è stato costretto ad uscire al ventesimo del primo tempo a causa dello stesso problema alla coscia patitoi lagunari. A questo punto è praticamente certa la sua assenza nella gara di domenical’Inter, un forfait pesante in quello che sarà un vero e proprio big match. L'articolo proviene da Calcio News 24.

GoalItalia : Infortunio muscolare per Acerbi ?? Rischia di saltare Inter-Lazio ???? - _MarcoMa_ : @Gaetano__13 @Gabry9416 Acerbi appena uscito per infortunio. Chissà contro chi gioca la Lazio il 9. No ma CalEnDarI… - atta0993 : Acerbi uscito per infortunio alla palla? - Fantacalcio : Lazio-Empoli, infortunio muscolare per Acerbi e Parisi - MatteDj23 : @ErGeometra Acerbi è uscito x infortunio, dubito ci saranno -