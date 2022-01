Fiorentina-Udinese, Italiano: “Protocollo dei 13+1 soluzione migliore, responsabilizza tutti” (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Nessuno è abituato ad una situazione così, noi ne abbiamo approfittato per fare un allenamento. Ora però servono regole certe per tutti: alcune squadra hanno giocato, altre no, va trovata una soluzione, il campionato deve continuare nella maniera giusta”. Queste le parole di Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky dopo Fiorentina-Udinese, partita terminata dal triplice fischio di Fourneau dopo che i friulani non si sono presentati in quanto in quarantena. Il tecnico dei Viola ha continuato: “Rischiamo di arrivare all’impegno di Coppa Italia con il Napoli senza una partita nelle gambe dopo la sosta natalizia. Fra due giorni dovremmo andare a Torino e non sappiamo come comportarci. Il Protocollo dei 13 contagiati più uno penso sia la soluzione migliore, ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Nessuno è abituato ad una situazione così, noi ne abbiamo approfittato per fare un allenamento. Ora però servono regole certe per: alcune squadra hanno giocato, altre no, va trovata una, il campionato deve continuare nella maniera giusta”. Queste le parole di Vincenzoai microfoni di Sky dopo, partita terminata dal triplice fischio di Fourneau dopo che i friulani non si sono presentati in quanto in quarantena. Il tecnico dei Viola ha continuato: “Rischiamo di arrivare all’impegno di Coppa Italia con il Napoli senza una partita nelle gambe dopo la sosta natalizia. Fra due giorni dovremmo andare a Torino e non sappiamo come comportarci. Ildei 13 contagiati più uno penso sia la, ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A UDINESE, ASL DISPONE DIVIETO SPORT SQUADRA FINO AL 9 GENNAIO Squadra bloccata per sfide contro Fi… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - sportface2016 : #FiorentinaUdinese, #Italiano: 'Il protocollo dei 13+1 è la soluzione migliore, responsabilizza tutti' - Ketsuana_Grande : RT @DAZN_IT: La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Genoa ? Atalan… -