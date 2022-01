“È più stimolante”: caos Covid, l’allenatore della big va controcorrente (Di giovedì 6 gennaio 2022) Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, è intervenuto sulla partita contro il Borussia Monchengladbach, riferendosi all’emergenza per il Covid-19. Il picco di contagi da coronavirus sta attraversando il Vecchio Continente e non solo attraverso una forte ondata. La presenza della variante Omicron ha reso il virus indubbiamente più trasmissibile e, al di là dei sintomi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 6 gennaio 2022) Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, è intervenuto sulla partita contro il Borussia Monchengladbach, riferendosi all’emergenza per il-19. Il picco di contagi da coronavirus sta attraversando il Vecchio Continente e non solo attraverso una forte ondata. La presenzavariante Omicron ha reso il virus indubbiamente più trasmissibile e, al di là dei sintomi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

zanovels : @RedGiorgio81 Un contesto tecnico tattico stimolante e congeniale al suo calcio, dal centrocampo in su. Sulla difes… - MarcoLibero6 : RT @danabi_b: Resta con chi ti trattiene Con chi ti toglie le voglie e ogni dubbio Perché sa ciò che vuole Che sia stimolante Sorprendente… - danabi_b : Resta con chi ti trattiene Con chi ti toglie le voglie e ogni dubbio Perché sa ciò che vuole Che sia stimolante Sor… - liberodipensar2 : @Giovaguerrato La comiuniti ha molto gradito. Il dibattito è più stimolante che mai - valvolo81 : @GreenMbutterfly Ma no, che spieghi??? Investiamo il nostro tempo in qualcosa di più stimolante e fruttuoso -

Ultime Notizie dalla rete : più stimolante Sre Grignasco propone un nuovo corso per soccorritori 118 Gli interessati a partire dalle 21 avranno la possibilità di conoscere più da vicino le attività ...come sempre sarà dare la possibilità ai ragazzi di fare una esperienza in un ambiente stimolante e ...

Una corsa e un selfie per acquisti vantaggiosi e per promuovere Nardò A questo punto diventa stimolante poter scegliere la sfida e l'esperienza più congeniale, cercare di migliorare il proprio punteggio, misurarsi con altre persone, commentare le attività, pubblicare ...

Bayern-Gladbach, bavaresi decimati dal Covid. Nagelsmann: "Per un allenatore è più stimolante" TUTTO mercato WEB Gli interessati a partire dalle 21 avranno la possibilità di conoscereda vicino le attività ...come sempre sarà dare la possibilità ai ragazzi di fare una esperienza in un ambientee ...A questo punto diventapoter scegliere la sfida e l'esperienzacongeniale, cercare di migliorare il proprio punteggio, misurarsi con altre persone, commentare le attività, pubblicare ...