Djokovic respinto da Australia: “Regole sono regole”. Lui fa ricorso (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Le regole sono regole, nessuno è al di sopra”, ha chiarito il primo ministro Australiano Scott Morrison. Si riferisce a Novak Djokovic, respinto dall’Australia. Non vaccinato, il numero 1 del tennis mondiale è arrivato nel Paese con un’esenzione speciale per partecipare all’Australian Open, al via il 17 gennaio a Melbourne. Il suo visto però non è stato giudicato regolare. Una decisione contro la quale Djokovic ha deciso di presentare ricorso contro l’espulsione: la corte è stata aggiornata a lunedì, con i suoi avvocati che spingono perché l’atleta rimanga in Australia fino ad allora si legge su express.co.uk. Djokovic è atterrato a Melbourne, ... Leggi su funweek (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Le, nessuno è al di sopra”, ha chiarito il primo ministrono Scott Morrison. Si riferisce a Novakdall’. Non vaccinato, il numero 1 del tennis mondiale è arrivato nel Paese con un’esenzione speciale per partecipare all’n Open, al via il 17 gennaio a Melbourne. Il suo visto però non è stato giudicato regolare. Una decisione contro la qualeha deciso di presentarecontro l’espulsione: la corte è stata aggiornata a lunedì, con i suoi avvocati che spingono perché l’atleta rimanga infino ad allora si legge su express.co.uk.è atterrato a Melbourne, ...

Advertising

sportface2016 : Clamoroso in #Australia, respinto il visto d'ingresso presentato da #Djokovic: per il momento Nole non può scendere… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il numero 1 del tennis mondiale, Novak Djokovic, è stato bloccato in aereo per un problema legato al… - fanpage : ULTIM'ORA Novak #Djokovic è stato cacciato dall'Australia - ErMarchese72 : RT @Ipocontro: #LoL Djokovic deve lasciare l'Australia: non è vaccinato, visto cancellato - tedpanski : RT @fanpage: #Djokovic cacciato dall’Australia, senza vaccino non può entrare: respinto dopo ore in aeroporto -