Dir. ASL Napoli: "Non abbiamo fermato la squadra per un motivo"

Domina il caos nell'avvicinamento del match dello Stadium fra Juventus e Napoli. Nonostante il riscontrato focolaio di Covid all'interno del gruppo squadra azzurro, l'ASL ha autorizzato la partenza del Napoli in direzione Torino, disponendo però la quarantena nei confronti dei calciatori non in possesso di Super Green pass. Per chiarire questa intricata situazione, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete in onda su Radio Marte, è intervenuto il direttore dell'ASL Napoli 2 Antonio D'Amore.

Dir. ASL Napoli: "La Serie A non tiene ai calciatori"

Ecco quanto riportato: "Il nostro dipartimento ha rilevato che oltre a Mario Rui e Meret, nello staff tecnico c'erano contatti stretti che avevano terminato il primo ciclo vaccinale da più di 4 mesi. Pertanto è stata ...

