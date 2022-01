Covid, il decreto è un caos: fate governare Khaby Lame (Di giovedì 6 gennaio 2022) Zuppa di Porro. Quinto cambiamento delle regole in un mese: obbligo vaccinale tra quaranta giorni, sudoku nelle scuole. Al posto dei giornalisti che applaudono draghi anche se sbaglia, ci vorrebbe Khabi Lame il tiktokker che sputtana l fenomeni che complicano le cose semplici. Avete presente? Oggi il fisico Sestili ci spiega che gli ospedali tra un mese saranno pieni: ma come prima dell’obbligo? Il filosofo Pietro Bevilacqa del Manifesto contro l’antropomorfismo di Cacciari: interessante anche se folle, intendo il pezzo. Quirinale: la cosa più interessante quella di Conti che dice che ieri Salvini si è arrabbiato con i ministri Forza Draghi di Berlusca. Renzi dice che solo Il cav ci crede alla sua candidatura. Letta parla con Di Maio. Fermi tutti, vi ricordate il prefetto sputtanato e dimessosi perchè la moglie fu fermata per caporalato un mesetto fa? Archiviata e ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 6 gennaio 2022) Zuppa di Porro. Quinto cambiamento delle regole in un mese: obbligo vaccinale tra quaranta giorni, sudoku nelle scuole. Al posto dei giornalisti che applaudono draghi anche se sbaglia, ci vorrebbe Khabiil tiktokker che sputtana l fenomeni che complicano le cose semplici. Avete presente? Oggi il fisico Sestili ci spiega che gli ospedali tra un mese saranno pieni: ma come prima dell’obbligo? Il filosofo Pietro Bevilacqa del Manifesto contro l’antropomorfismo di Cacciari: interessante anche se folle, intendo il pezzo. Quirinale: la cosa più interessante quella di Conti che dice che ieri Salvini si è arrabbiato con i ministri Forza Draghi di Berlusca. Renzi dice che solo Il cav ci crede alla sua candidatura. Letta parla con Di Maio. Fermi tutti, vi ricordate il prefetto sputtanato e dimessosi perchè la moglie fu fermata per caporalato un mesetto fa? Archiviata e ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'… - petergomezblog : Misure Covid, il cdm vara all’unanimità nuovo decreto: obbligo vaccinale per gli over 50. Draghi decide di non spie… - NicolaPorro : ?? Avete visto il nuovo #decreto anti-Covid? È un mostro burocratico. E qualcosa non torna... ?? @GiusDeLorenzo - SimoneCosimi : RT @GiovaQuez: Costa: 'L'obbligo vaccinale scatta dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale'. E, almeno stando alla bozza, dal… - PoveroUn : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'obblig… -