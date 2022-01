"Con questo decreto l'ha persa". Mario Giordano una furia contro Draghi. E davanti a tutti volano insulti | Guarda (Di giovedì 6 gennaio 2022) Mario Giordano dice la sua. Il conduttore di Fuori dal Coro, il programma in onda su Rete Quattro, non si trattiene e su Twitter critica l'ultimo decreto approvato dal governo per frenare l'avanzata del Covid. Il destinatario? Come ovvio che sia, Mario Draghi a cui il giornalista non lesina critiche. "Aiuto - cinguetta - ho un'emergenza. Qualcuno mi può aiutare il 15 febbraio? Ecco perché Draghi non ci ha messo la faccia: con questo decreto l'ha persa". Un'aperta accusa alle nuove restrizioni previste dall'esecutivo e che prevedono ufficialmente l'obbligo vaccinale a chi ha compiuto 50 anni ed estendono il Green pass a diverse categorie e attività. Intanto sono diversi i rumors che ruotano attorno alla sua trasmissione. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022)dice la sua. Il conduttore di Fuori dal Coro, il programma in onda su Rete Quattro, non si trattiene e su Twitter critica l'ultimoapprovato dal governo per frenare l'avanzata del Covid. Il destinatario? Come ovvio che sia,a cui il giornalista non lesina critiche. "Aiuto - cinguetta - ho un'emergenza. Qualcuno mi può aiutare il 15 febbraio? Ecco perchénon ci ha messo la faccia: conl'ha". Un'aperta accusa alle nuove restrizioni previste dall'esecutivo e che prevedono ufficialmente l'obbligo vaccinale a chi ha compiuto 50 anni ed estendono il Green pass a diverse categorie e attività. Intanto sono diversi i rumors che ruotano attorno alla sua trasmissione. ...

Advertising

RaiTre : '#CaroBattiato, sono ancora qua sull'Etna a cercarla, è chiaro che la ricerca continuerà. Una conoscenza continua c… - BaldinoVittoria : Mi aspettavo come minimo una conferenza stampa per spiegare obiettivi ed effetti attesi dal governo con questo dl.… - lauraboldrini : Alla memoria di #PiersantiMattarella, assassinato dai sicari di #CosaNostra il #6gennaio 1980, davanti agli occhi d… - CharlotteHeyw : @noemiolac È sempre così… lui la cerca, le fa domande, lei risponde in modo molto tranquillo e lui poi va a fare la… - Delta9996669 : RT @L3onard___: Questo è veramente il governo dei dementi, vogliono piegare gli over 50, non ci riusciranno mai, sono la nostra vera speran… -