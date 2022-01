Cesare Bocci “cancellato” per il Grande Fratello Vip: ecco la sua reazione (Di giovedì 6 gennaio 2022) Questo venerdì 7 gennaio 2022 non andrà in onda Viaggio nella Grande Bellezza – Speciale Quirinale condotto da Cesare Bocci, ma ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La reazione dell’attore su Instagram è stata particolarmente amara. Cesare Bocci “cancellato” per il Grande Fratello Vip: la sua reazione “A... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 6 gennaio 2022) Questo venerdì 7 gennaio 2022 non andrà in onda Viaggio nellaBellezza – Speciale Quirinale condotto da, ma ci sarà una nuova puntata delVip condotto da Alfonso Signorini. Ladell’attore su Instagram è stata particolarmente amara.” per ilVip: la sua“A... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

QuiMediaset_it : L’atteso speciale di #ViaggioNellaGrandeBellezza dedicato al #Quirinale, con Cesare Bocci, andrà in onda nella coll… - blogtivvu : Cesare Bocci “cancellato” per il Grande Fratello Vip: ecco la sua reazione - giulio_galli : RT @QuiMediaset_it: L’atteso speciale di #ViaggioNellaGrandeBellezza dedicato al #Quirinale, con Cesare Bocci, andrà in onda nella collocaz… - LaMammaN1 : - Maria33759436 : GFVIP SFRATTA LA CULTURA! CESARE BOCCI NERO E L'AFFONDO DI VASSALLO: 'QUELLA RETE...' -