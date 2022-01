Atp Cup, Berrettini e Sinner: "Abbiamo dato tutto" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo l'eliminazione dall'Atp Cup di tennis, Matteo Berrettini e Jannik Sinner mandano un messaggio ai loro tifosi Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo l'eliminazione dall'Atp Cup di tennis, Matteoe Jannikmandano un messaggio ai loro tifosi

Advertising

FiorinoLuca : Jannik #Sinner vince la terza partita su tre in ATP Cup e porta avanti l'Italia 1-0 sulla Russia. Ora forza Matteo… - SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - infoitsport : Italia battuta dalla Russia e fuori dall’ATP Cup: Sinner vince, sconfitti Berrettini e il doppio - infoitsport : Atp cup, Italia sconfitta per 2-1 dalla Russia ed eliminata - ninda1952 : RT @RaiNews: Tennis, Atp Cup: doppio fatale per gli Azzurri, la Russia batte l'Italia 2-1 e va in semifinale -