Asl Torino: «Il Napoli ci ha contattati, abbiamo ribadito che i provvedimenti delle Asl vanno rispettati» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Intervistato dal Napolista, il direttore dell’Asl Torino, Carlo Picco, ha fatto chiarezza nel caos di informazioni che circondano la partita di stasera allo Stadium, tra Juventus e Napoli. Il Napoli non potrà avere a disposizione, da quanto dichiarato dal direttore, Zielinski, Rrahmani e Lobotka, perché messi in quarantena dall’Asl napoletana. Picco conferma che il Napoli ha contattato l’Asl Torino per avere la sua versione sui tre calciatori fermati ieri allo sbarco in città. «abbiamo avuto qualche contatto, ma io ho ribadito questa cosa: sono provvedimenti fatti dalle Asl nel loro pieno diritto. Il fatto che i provvedimenti delle due Asl siano diversi non mi stupisce, sono aziende diverse e fanno ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) Intervistato dalsta, il direttore dell’Asl, Carlo Picco, ha fatto chiarezza nel caos di informazioni che circondano la partita di stasera allo Stadium, tra Juventus e. Ilnon potrà avere a disposizione, da quanto dichiarato dal direttore, Zielinski, Rrahmani e Lobotka, perché messi in quarantena dall’Asl napoletana. Picco conferma che ilha contattato l’Aslper avere la sua versione sui tre calciatori fermati ieri allo sbarco in città. «avuto qualche contatto, ma io hoquesta cosa: sonofatti dalle Asl nel loro pieno diritto. Il fatto che idue Asl siano diversi non mi stupisce, sono aziende diverse e fanno ...

Advertising

sportface2016 : +++#Napoli: la #Asl di #Napoli2 mette in quarantena #Zielinski, #Rrahmani e #Lobotka ma sono già partiti per Torino+++ #JuventusNapoli - GoalItalia : Napoli in partenza per Torino: nessun divieto da parte dell'ASL ????? #JuveNapoli - sportface2016 : +++L'Asl di #Napoli sta analizzando la situazione dopo i numerosi contagi. La squadra dovrebbe partire domani per Torino+++ #JuventusNapoli - infoitsport : CdS - Juve-Napoli a serio rischio: l'Asl di Torino bloccherà tutto con un altro positivo - RaffaeleNasti8 : RT @vimiele: Nell’ordine: • Rinvii Premier League • Rinvii League 1 • Rinvii Serie B • Rinvii Lega Pro • ATS Brianza • ASL di Salerno • AUS… -