Vaccinata e confusa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinata confusa

Corriere della Sera

"La percezione è sempre moltoe senza una delimitazione precisa dell'applicazione della ... perché la loro classe è completamente, informazione che io non dovrei sapere. A quel punto ...... che le chiese esplicitamente se fosse o meno. Mietta tergiversò, per poi rispondere che ... Si è semplicemente, racconta, trovata "in una stanzina da sola e" e dopo aver ricevuto il ...Braga, quindi approverebbe il super Green pass anche per andare in aula? Carlo Braga «Io dico che per gli studenti serve l’obbligo vaccinale, escludendo ovviamente quelli che n ...Professor Pregliasco, gli italiani sono spaventati e confusi in questo momento. I dati di martedì sono molto alti. Erano prevedibili, ma fanno impressione. Con l'anno nuovo anche ...