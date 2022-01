Tutti pazzi per le «monete» virtuali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un italiano su cinque le acquista sperando in piccoli o grandi guadagni, in tutto il mondo vi sono stati investiti trenta miliardi di dollari nel solo 2021. Viaggio nella realtà finanziaria che rappresenta il futuro. Ma che, per il momento, si espande senza regole. Ragazzini alle prime armi e impiegati, studenti universitari e investitori di lungo corso, grafici, informatici, baristi, cacciatori di teste, semplici curiosi, edotti o improvvisati. Italiani insomma, e Tutti travolti da un’insolita passione: quella per le criptovalute. Il 2021 è stato l’anno delle monete virtuali, alternative, creative, certamente non collegabili a Banche centrali, orbitanti attorno a un’invenzione tecnologica destinata a rivoluzionare le nostre vite, la blockchain («registro» digitale che garantisce l’immutabilità e dunque la sicurezza degli scambi). In ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un italiano su cinque le acquista sperando in piccoli o grandi guadagni, in tutto il mondo vi sono stati investiti trenta miliardi di dollari nel solo 2021. Viaggio nella realtà finanziaria che rappresenta il futuro. Ma che, per il momento, si espande senza regole. Ragazzini alle prime armi e impiegati, studenti universitari e investitori di lungo corso, grafici, informatici, baristi, cacciatori di teste, semplici curiosi, edotti o improvvisati. Italiani insomma, etravolti da un’insolita passione: quella per le criptovalute. Il 2021 è stato l’anno delle, alternative, creative, certamente non collegabili a Banche centrali, orbitanti attorno a un’invenzione tecnologica destinata a rivoluzionare le nostre vite, la blockchain («registro» digitale che garantisce l’immutabilità e dunque la sicurezza degli scambi). In ...

