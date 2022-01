Silvio Modesti | cosa fa nella vita il campione bresciano di Caduta Libera

Leggi su ck12

(Di mercoledì 5 gennaio 2022), 54enne originario di Brescia, questa sera tornerà anello speciale che assegnerà il titolo didel 2021 Oltre ai tre che hanno visto gli ultimi speciali – Nicolò Scalfi, Maria Grazia Grimaldi e Christian Fregoni, sulle altre botole ci saranno i vincitori del passato tra cui appunto Silvo.(foto dal web)Residente a Ghedi dove si è trasferito nel 1993 quando è convolato a nozze, le sue conoscenze mostrate in televisione le mette anche a disposizione della città dove vive. È infatti presidente dell’associazione La Fenice, organizzazione nata nel 2010 molto attiva sul territorio in ambito culturale con l’organizzazione di tante iniziative come convegni e incontri culturali.era ...