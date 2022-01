Roma | un uomo con la lingua mozzata soccorso nella notte

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) La chiamata è arrivata. Un quarantenne belga ha allertato il 112 mentre si trovava a, zona Trastevere, con una parte della. Poco dopo gli agenti accorsi sul posto hanno rinvenuto, nel frigobar della stanza d’albergo dove l’alloggiava, l’altra parte della. Ancora da chiarire i motivi dell’accaduto.stanza del bed and breakfast nei pressi di Trastevere dove alloggiava il quarantenne, è stata trovata un’amica dell’, anche lei belga. I due avrebbero fornito versioni contrastanti. L’, trasportato d’urgenza in ospedale, è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

