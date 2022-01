Rientro scuola e Super green pass, oggi cabina regia e Cdm (Di mercoledì 5 gennaio 2022) (Adnkronos) - Giornata fitta per il governo alle prese con l'aumento dei contagi covid e la corsa della variante Omicron. A Palazzo Chigi alle 15 è prevista una cabina di regia tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza per chiudere il dl con le nuove misure anti-Covid, dunque il confronto con le Regioni e, a seguire, il Consiglio dei ministri, non ancora convocato ma previsto nel pomeriggio. L'incontro tra governo e Regioni, a quanto apprende l'Adnkronos, è previsto subito dopo la riunione della cabina di regia. Proprio ieri la Regioni, riunite in Conferenza dei presidenti, avevano deciso una linea comune con richieste e proposte non solo sull'estensione del Super green pass e l'obbligo vaccinale, ma anche sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) (Adnkronos) - Giornata fitta per il governo alle prese con l'aumento dei contagi covid e la corsa della variante Omicron. A Palazzo Chigi alle 15 è prevista unaditra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza per chiudere il dl con le nuove misure anti-Covid, dunque il confronto con le Regioni e, a seguire, il Consiglio dei ministri, non ancora convocato ma previsto nel pomeriggio. L'incontro tra governo e Regioni, a quanto apprende l'Adnkronos, è previsto subito dopo la riunione delladi. Proprio ieri la Regioni, riunite in Conferenza dei presidenti, avevano deciso una linea comune con richieste e proposte non solo sull'estensione dele l'obbligo vaccinale, ma anche sul ...

