Qui Bologna, 23 i convocati da Mihajlovic per l’Inter: l’elenco completo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I convocati da Mihajlovic per Bologna-Inter, match della ventesima giornata della Serie A 21/22 Domani il Bologna ospiterà l’Inter allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ nella prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. In vista della partita casalinga, Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco dei convocati, composto da 23 giocatori. PORTIERI: Bagnolini, Bardi, Skorupski. DIFENSORI: Amey (66), Annan (77), Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Motolese (39), Soumaoro, Theate. CENTROCAMPISTI: Bartha (24), Pyyhtia (33), Soriano, Svanberg, Urbanski (82). ATTACCANTI: Arnautovic, Cangiano, Falcinelli (91), Orsolini, Sansone, Skov Olsen. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Idaper-Inter, match della ventesima giornata della Serie A 21/22 Domani ilospiteràallo stadio ‘Renato Dall’Ara’ nella prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. In vista della partita casalinga, Sinisaha diramatodei, composto da 23 giocatori. PORTIERI: Bagnolini, Bardi, Skorupski. DIFENSORI: Amey (66), Annan (77), Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Motolese (39), Soumaoro, Theate. CENTROCAMPISTI: Bartha (24), Pyyhtia (33), Soriano, Svanberg, Urbanski (82). ATTACCANTI: Arnautovic, Cangiano, Falcinelli (91), Orsolini, Sansone, Skov Olsen. L'articolo proviene da intermagazine.

Advertising

il_pucciarelli : A Bologna la maggioranza (Pd, M5S, sinistra) vota l'allargamento dell'autostrada e fin qui possiamo dire che è ogge… - NoccapitoA : RT @xrightxnowx: ??CERCO 1/2 BIGLIETTI PER HARRY STYLES LOVE ON TOUR TORINO O BOLOGNA?? vi chiedo per favore di RT e se pensate di non usar… - Eurosport_IT : @OlimpiaMI1936 @Virtusbo @discoveryplusIT @mariocastelli @AMenego11 Qui il racconto del match col nostro Live-Blogg… - Panais04381084 : RT @ChiaradeMart: Sono Sofia da Bologna, c'è qualcuno per me???Vieni in privato qui >> - RaduDragomir5 : RT @ChiaradeMart: Sono Sofia da Bologna, c'è qualcuno per me???Vieni in privato qui >> -