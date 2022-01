Psg | Messi guarito dal Covid | pronto a tornare a Parigi

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Buone notizie per Lionele per il Psg. La Pulce è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato e dunque èdal-19. L’attaccante argentino, che ha svolto in patria la quarantena in seguito alla sua positività riscontrata nel periodo delle vacanze natalizie, è oraa fare ritorno in Francia e sbarcherà nelle prossime ore atornando a disposizione per le prossime partite deini. SportFace.

... star assoluta del reparto assieme a. Più facile che i ragionamenti per i vari Aubameyang, ... Tradotto: in Francia cresce la convinzione che ilsi stia muovendo per "liberare" il 28enne ...PARIGI (Francia) -torna a Parigi. Il sette volte Pallone d'Oro non era rientrato domenica scorsa insieme al resto dei sudamericani del, in quanto risultato positivo al Covid - 19. Per questo era stato ...Secondo quanto riporta la stampa argentina la stella del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, è guarito dal coronavirus e tornerà in Francia nelle prossime ore. Il calciatore argentino è risultato negat ...Parigi, 5 gen. - Buone notizie per il Paris Saint Germain: Lionel Messi è risultato negativo al tampone per il Covid-19 e sta tornando in Europa. Il fuoriclasse ...