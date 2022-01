Palinsesti Rai e Mediaset 2022: cosa vedremo in tv (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il nuovo anno porta con sé una ventata di aria fresca in tv con tutta una serie di programmi che accompagneranno i telespettatori fino alla primavera. Rai e Mediaset hanno pubblicato i Palinsesti per i primi mesi del 2022, confermando alcune delle scelte già annunciate la scorsa estate e ufficializzando le date di messa in onda dei contenuti più attesi della stagione. Come di consueto, la linea editoriale delle due aziende si differenzia soprattutto nelle reti ammiraglie, che si daranno battaglia sostanzialmente su due fronti: fiction e show. Se Rai Uno continua sulla scia della serialità, che negli anni è decisamente migliorata in qualità e tematiche ottenendo notevoli riscontri in fatto di audience, Canale 5 punterà soprattutto sull’intrattenimento e sui suoi cavalli di battaglia. Vediamo più nello specifico cosa ci ... Leggi su dilei (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il nuovo anno porta con sé una ventata di aria fresca in tv con tutta una serie di programmi che accompagneranno i telespettatori fino alla primavera. Rai ehanno pubblicato iper i primi mesi del, confermando alcune delle scelte già annunciate la scorsa estate e ufficializzando le date di messa in onda dei contenuti più attesi della stagione. Come di consueto, la linea editoriale delle due aziende si differenzia soprattutto nelle reti ammiraglie, che si daranno battaglia sostanzialmente su due fronti: fiction e show. Se Rai Uno continua sulla scia della serialità, che negli anni è decisamente migliorata in qualità e tematiche ottenendo notevoli riscontri in fatto di audience, Canale 5 punterà soprattutto sull’intrattenimento e sui suoi cavalli di battaglia. Vediamo più nello specificoci ...

