Oms in allerta per la nuova variante rilevata in Francia | “È nei nostri radar”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'Organizzazione mondiale della sanità ha confermato che lamutazione di Covid-19 individuata inè “sui” come potenzialeoggetto di preoccupazione. Il nuovo ceppo, soprannominato...

Advertising

infoitsalute : L’allerta dell’Oms: Omicron potrebbe generare variante più pericolosa - telodogratis : Allerta dell’OMS, “il rischio di Omicron resta molto alto” - blogsicilia : ?? #Omicron. Il bollettino settimanale dell'#OMS sull'andamento della pandemia nel mondo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Oms allerta

Italia a Tavola

Ma l'alta diffusione,una responsabile delle risposte di emergenza, Smallwood, potrebbe aumentare il rischio della comparsa di una nuova variante Covid più pericolosa. "Più Omicron si ...L'non le ha ancora dato un nome, l'abbiamo chiamata IHU ed è stata depositata sulla rete di ... leggi anche Paura in una Regione, l'80% di Omicron nelle acque reflue: 'Valanga contagi'...Quando il numero di casi aumenta in modo così significativo, è probabile che molte più persone con malattie gravi finiscano in ospedale o addirittura muoiano», ha affermato Si moltiplicano i contagi d ...Ma l'alta diffusione, allerta una responsabile delle risposte di emergenza Oms, Smallwood, potrebbe aumentare il rischio della comparsa di una nuova variante Covid più pericolosa. Più Omicron si diffo ...