L’Australia caccia Djokovic? E noi stiamo con lui

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ma quanto gli brucia? Sentite la Gabanelli, quella che la sa lunga: “Fa più danni l’ammissione diagli Open australiani di tutte le manifestazioni no vax. Pecunia non olet”. È arrivata la vestale di Report a spiegarci, via Twitter, come va il mondo: ma cammina. È sempre una questione di soldi, tutto il resto è conversazione, come insegna Gordon Gekko. O, se vogliamo metterla come Bob Arum, celeberrimo impresario di boxe: “Non è mai per soldi: è sempre per soldi”. L’esenzione di(e l’odio dei vaccinisti) Gli brucia, non lo possono sopportare il numero uno della racchetta, e non tanto perché “pecunia non olet”: forse che l’emergenza infinita non è una questione politica, dunque economica, stante che, come diceva Frank Zappa, “la politica è il ramo intrattenimento dell’industria”? Lasciassero perdere il ...