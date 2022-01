Latina, morto 33enne no vax: contagiata l’intera famiglia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Coronavirus, a distanza di anni, continua a mietere vittime e questa volta a perdere la vita è stato un uomo di soli 33 anni, affetto da un ritardo mentale e da una grave forma di obesità, di Latina. Come spiega il quotidiano La Repubblica, la famiglia del 33enne, stando ai primi accertamenti della Asl, è no vax e anche lui non si sarebbe mai sottoposto alla somministrazione del vaccino. Leggi anche: Nuovo Decreto: obbligo vaccinale per gli over 50, Super Green Pass per andare (anche) dal parrucchiere, le novità Latina, 33enne morto di Covid: la famiglia è no vax L’uomo avrebbe contagiato entrambi i genitori e altri quattro familiari, che risulterebbero essere tutti no-vax come il ragazzo morto. E se lui, purtroppo, non ce l’ha fatta, la mamma è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Coronavirus, a distanza di anni, continua a mietere vittime e questa volta a perdere la vita è stato un uomo di soli 33 anni, affetto da un ritardo mentale e da una grave forma di obesità, di. Come spiega il quotidiano La Repubblica, ladel, stando ai primi accertamenti della Asl, è no vax e anche lui non si sarebbe mai sottoposto alla somministrazione del vaccino. Leggi anche: Nuovo Decreto: obbligo vaccinale per gli over 50, Super Green Pass per andare (anche) dal parrucchiere, le novitàdi Covid: laè no vax L’uomo avrebbe contagiato entrambi i genitori e altri quattro familiari, che risulterebbero essere tutti no-vax come il ragazzo. E se lui, purtroppo, non ce l’ha fatta, la mamma è ...

