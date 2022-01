La nave covid-free per il pubblico di Sanremo 2022 con Orietta Berti a bordo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La nave covid-free per il pubblico di Sanremo 2022? Si va verso la conferma. Ciò che poteva essere solo una lontana ipotesi fino a qualche tempo fa, si avvia verso la certezza. Complice l’incremento dei contagi da covid-19 e la necessità di accogliere il pubblico in teatro, come confermato nelle scorse ore, si fa strada di nuovo l’idea di accogliere tutti a bordo di una nave a largo di Sanremo. Tutto è ancora in via di definizione. Oggi ne parla Il Secolo XIX in un articolo in cui comunica anche una importante presenza a bordo: Orietta Berti. La nave in questione, infatti, potrebbe essere una versione avanzata rispetto a quella ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Laper ildi? Si va verso la conferma. Ciò che poteva essere solo una lontana ipotesi fino a qualche tempo fa, si avvia verso la certezza. Complice l’incremento dei contagi da-19 e la necessità di accogliere ilin teatro, come confermato nelle scorse ore, si fa strada di nuovo l’idea di accogliere tutti adi unaa largo di. Tutto è ancora in via di definizione. Oggi ne parla Il Secolo XIX in un articolo in cui comunica anche una importante presenza a. Lain questione, infatti, potrebbe essere una versione avanzata rispetto a quella ...

