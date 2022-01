Keanu Reeves dona il 79% dei compensi di Matrix per la ricerca contro la leucemia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’attore Keanu Reeves è noto per la sua generosità, che l’ha visto protagonista di diverse buone azioni in varie occasioni. Adesso secondo l’editore digitale britannico LadBible, il 57enne attore canadese ha donato il 70% dei suoi guadagni ottenuti da ‘Matrix’, circa 31,5 milioni di dollari, per finanziare la ricerca sulla leucemia. Dietro a questo gesto c’è anche una ragione personale per Reeves: nel 1991, durante le riprese del primo ‘Matrix’, a Kim, sorella ora 55enne dell’attore, fu diagnosticata la leucemia che combatté per quasi un decennio. Nonostante la guarigione della sorella, Keanu Reeves non ha abbandonato la causa e nel 2009 ha rivelato di avere una sua fondazione privata ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’attoreè noto per la sua generosità, che l’ha visto protagonista di diverse buone azioni in varie occasioni. Adesso secondo l’editore digitale britannico LadBible, il 57enne attore canadese hato il 70% dei suoi guadagni ottenuti da ‘’, circa 31,5 milioni di dollari, per finanziare lasulla. Dietro a questo gesto c’è anche una ragione personale per: nel 1991, durante le riprese del primo ‘’, a Kim, sorella ora 55enne dell’attore, fu diagnosticata lache combatté per quasi un decennio. Nonostante la guarigione della sorella,non ha abbanto la causa e nel 2009 ha rivelato di avere una sua fondazione privata ...

Advertising

fanpage : #KeanuReeves dona il 70% dei guadagni di Matrix alla ricerca contro la #leucemia - LaStampa : Matrix Resurrections: Keanu Reeves ha donato il 70% del proprio compenso alla ricerca contro la leucemia - ElveAngelic : RT @HuffPostItalia: Keanu Reeves dona il 79% dei compensi di Matrix per la ricerca contro la leucemia - Gabardino73 : RT @HuffPostItalia: Keanu Reeves dona il 79% dei compensi di Matrix per la ricerca contro la leucemia - HuffPostItalia : Keanu Reeves dona il 79% dei compensi di Matrix per la ricerca contro la leucemia -