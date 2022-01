Inter, Marotta prepara il colpo: c’è il sì del difensore! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’Inter lavora sotto traccia per rinforzarsi in vista della prossima stagione, Marotta infatti prepara un colpo importante in chiave difensiva, e avrebbe già ottenuto il si del calciatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è Bremer il protagonista della trattativa portata avanti dai nerazzurri. Il difensore vuole andare via dal Torino e sarebbe ben disposto a trasferirsi in nerazzurro. Bremer, Torino, InterIl classe ’97, in 18 partite ha siglato 2 gol, e rappresenta uno dei centrali di difesa più Interessanti della Serie A. Piero Inferrera Piero Inferrera Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’lavora sotto traccia per rinforzarsi in vista della prossima stagione,infattiunimportante in chiave difensiva, e avrebbe già ottenuto il si del calciatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è Bremer il protagonista della trattativa portata avanti dai nerazzurri. Il difensore vuole andare via dal Torino e sarebbe ben disposto a trasferirsi in nerazzurro. Bremer, Torino,Il classe ’97, in 18 partite ha siglato 2 gol, e rappresenta uno dei centrali di difesa piùessanti della Serie A. Piero Inferrera Piero Inferrera

