Inter: Inzaghi, col Bologna sarà partita complicata (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Domani sarà una sfida complicata. Il Bologna ha vinto 3 - 0 a Sassuolo su un campo tutt'altro che semplice. Conosciamo il valore dell'avversario e dell'allenatore. Dovremo fare una gara importante". ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Domaniuna sfida. Ilha vinto 3 - 0 a Sassuolo su un campo tutt'altro che semplice. Conosciamo il valore dell'avversario e dell'allenatore. Dovremo fare una gara importante". ...

Advertising

Inter : Vigilia di #BolognaInter, primo match del 2022: in diretta la conferenza stampa di mister Inzaghi - DiMarzio : #SerieA, @Inter | Le parole di Simone #Inzaghi alla vigilia della sfida contro il #Bologna - Glongari : Resiste l’interesse della #Roma per Matias #Vecino che è in uscita dall’#Inter. I giallorossi cercano un profilo an… - DaniloBatresi : RT @GuarroPas: #Inter, #Inzaghi: 'Penso che #Brozovic rinnoverà. Mercato? Aspettiamo che #Zhang torni a #Milano, ci sono #Ausilio, #Marotta… - U_croox : RT @SerieA: ??? la ???????? dell’@inter ?? #Inzaghi è il Coach of the Month di dicembre della #SerieATIM??! ?? #WeAreCalcio -