Insigne se ne va a Toronto: il napoletano capitano del Napoli sceglie la ‘casetta in Canadà’. Ed è una sconfitta per tutti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Me ne vado col primo che incontro”, che poi a dire “buona sera” sia stato il Toronto Fc, e solo il Toronto Fc, deve aver fatto strano anche a Insigne, probabilmente. Già, perché l’epilogo della trattativa che ha portato il capitano del Napoli in Canada ricorda un po’ la nota pubblicità della Fiat di qualche anno fa… Ma quella era una gag. Che le due parti, Insigne e il Napoli, battibeccassero ormai da un po’ come due innamorati in crisi era noto: la politica del contenimento dei costi di Aurelio De Laurentiis da un lato, le ambizioni di Insigne dall’altro e molto probabilmente la convinzione reciproca in entrambe le parti che un punto d’incontro alla fine si sarebbe trovato. E invece… E invece è arrivato l’addio: certo, poteva starci. Ma forse in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Me ne vado col primo che incontro”, che poi a dire “buona sera” sia stato ilFc, e solo ilFc, deve aver fatto strano anche a, probabilmente. Già, perché l’epilogo della trattativa che ha portato ildelin Canada ricorda un po’ la nota pubblicità della Fiat di qualche anno fa… Ma quella era una gag. Che le due parti,e il, battibeccassero ormai da un po’ come due innamorati in crisi era noto: la politica del contenimento dei costi di Aurelio De Laurentiis da un lato, le ambizioni didall’altro e molto probabilmente la convinzione reciproca in entrambe le parti che un punto d’incontro alla fine si sarebbe trovato. E invece… E invece è arrivato l’addio: certo, poteva starci. Ma forse in ...

