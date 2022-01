Insigne, Lukaku e Icardi: il calcio non è più uno sport di squadra (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le regole sul trasferimento dei calciatori da una squadra all’altra durante la stagione agonistica stanno distruggendo nel calcio l’idea stessa di squadra. Insigne ha appena firmato un contratto che lo lega al Toronto a partire da giugno prossimo. Morata vorrebbe andare via ma non ci riuscirà subito perchè la Juventus non ha un altro centravanti. Icardi ha sempre le valige pronte. Sono solo alcuni degli esempi più famosi di questi giorni, per non parlare di Cristiano Ronaldo che pochi mesi fa è andato al Manchester United a campionato iniziato. Molti giocatori si stanno trasformando in mercenari del calcio, che si spostano in funzione degli interessi economici del Club, dei loro procuratori e di loro stessi. Ma non te ne eri accorto? Sì, certo tuttavia mai come ora questa dimensione ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le regole sul trasferimento dei calciatori da unaall’altra durante la stagione agonistica stanno distruggendo nell’idea stessa diha appena firmato un contratto che lo lega al Toronto a partire da giugno prossimo. Morata vorrebbe andare via ma non ci riuscirà subito perchè la Juventus non ha un altro centravanti.ha sempre le valige pronte. Sono solo alcuni degli esempi più famosi di questi giorni, per non parlare di Cristiano Ronaldo che pochi mesi fa è andato al Manchester United a campionato iniziato. Molti giocatori si stanno trasformando in mercenari del, che si spostano in funzione degli interessi economici del Club, dei loro procuratori e di loro stessi. Ma non te ne eri accorto? Sì, certo tuttavia mai come ora questa dimensione ...

Advertising

HuffPostItalia : Insigne, Lukaku e Icardi: il calcio non è più uno sport di squadra - tackleduro : RT @mic_manente: #Insigne ahimè lascia #Napoli, ma comunque resta in zona perchè ha firmato per la vicina... #Toronto. ?? @Gazzetta_it @SkyS… - mic_manente : #Insigne ahimè lascia #Napoli, ma comunque resta in zona perchè ha firmato per la vicina... #Toronto. ??… - lbgsportivo : Insigne farà la fine di Lukaku, più ricco ma pentito. E magari esagererò ma #Insigne è stato peggiore di #Higuain. Parte 3. - infoitsport : Zola: “Allegri ha preso le misure. Su Lukaku e Insigne…” -