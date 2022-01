Heidi | mercoledì 5 gennaio 2022 su Rai1 va in onda il film sull’amato personaggio dei cartoni animati

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Suva insuilche racconta la nota storia di uno dei personaggi deipiù amati di sempre. A partire dalle ore 21:30 circa va infatti insulla rete ammiraglia della televisione pubblica la pellicola dal titolo di, in cui ci viene mostrata l’iconica vita della gioiosa bambina che prima vive in montagna con il nonno e che poi viene definitivamente stravolta quando deve trasferirsi in città. Le curiosità, il cast e la trama completa delinsu: le curiosità ed il cast delè un ...

Advertising

RaiUno : Una storia che unisce ed emoziona grandi e piccoli. ?? #Heidi, stasera, mercoledì #5gennaio, dalle 21:25 su #Rai1 e… - Ary1797 : RT @RaiUno: Una storia che unisce ed emoziona grandi e piccoli. ?? #Heidi, stasera, mercoledì #5gennaio, dalle 21:25 su #Rai1 e #RaiPlay ht… - bubinoblog : GUIDA TV MERCOLEDÌ 5 GENNAIO 2022: UN MERCOLEDÌ TRA HEIDI, BATTIATO, FRIENDS E CADUTA LIBERA - ciccia61 : RT @RaiUno: Una storia che unisce ed emoziona grandi e piccoli. ?? #Heidi, stasera, mercoledì #5gennaio, dalle 21:25 su #Rai1 e #RaiPlay ht… - Eloby6 : RT @RaiUno: Una storia che unisce ed emoziona grandi e piccoli. ?? #Heidi, stasera, mercoledì #5gennaio, dalle 21:25 su #Rai1 e #RaiPlay ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Heidi mercoledì

Stasera su Rai 1 alle 21.25(Anuk Steffen, 17) vive i giorni più felici della sua infanzia sulle Alpi svizzere ...Film Stasera in TV di Oggi5 Gennaio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro:, Big Game - Caccia al Presidente, Il professor Cenerentolo, Jurassic Park, Al lupo al lupo, Operazione ...