Grande Fratello Vip; Katia Ricciarelli minaccia Nathaly Caldonazzo: «La pagherai» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Katia Ricciarelli risulta sempre più intollerante nei confronti dei suoi coinquilini e nelle scorse ore se l’è presa anche con Nathaly Caldonazzo. La soprano ha addirittura minacciato la nuova arrivata, ma cosa è successo? Leggi anche: Grande Fratello Vip: Jessica Selassié fa arrabbiare la sorella di Alessandro Basciano Katia Ricciarelli minaccia Nathaly Caldonazzo Nelle ultime... Leggi su donnapop (Di mercoledì 5 gennaio 2022)risulta sempre più intollerante nei confronti dei suoi coinquilini e nelle scorse ore se l’è presa anche con. La soprano ha addiritturato la nuova arrivata, ma cosa è successo? Leggi anche:: Jessica Selassié fa arrabbiare la sorella di Alessandro BascianoNelle ultime...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - Xx0SUPREME0Xx : ??Questo venerdì ci sarà grande fratello?? #GFVIP #gfvip - ElisaGrandi3 : RT @heythreshold: katia: 'se mi capita una nomination con una di loro e vado a casa io perdo la faccia e poi non posso più andare in giro;… - ChiaraIvancic01 : Katia, Manila, Soleil e Davide sono i concorrenti peggiori di questo Grande Fratello Vip #GFVIP - Naro68 : @PopcornJ_ Pop, lo ho fatto così come ho tante volte rivolto al cielo le stesse parole tue...ti sono vicino, Fratello.Un abbraccio Grande -