Giovane tifosa vede il melanoma dell’assistente allenatore | lo avvisa con un messaggio e lo salva

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nadia Popovici ha 22 anni. Nel 2019 si è laureata all’Università di Washington ed è pronta a specializzarsi in Medicina. Le sue conoscenze si sono rivelate preziosissime quando il 23 ottobre hato l’assistente Brian “Red” Hamilton. L’uomo ora è salvo anche per merito della ragazza, e il suo appello per rintracciarla ha avuto successo. Nadia, oltre agli elogi e ai ringraziamenti, ha ricevuto un dono speciale dalle due squadre di hockey.un neo sul collo e fa la diagnosi Prima che accadesse tutto, Nadia Popovici stava tifando i padroni di casa sugli spalti della Climate Pledge Arena di Seattle. La partita di NHL (il campionato di hockey più importante al mondo) tra i Seattle Kraken e i Vancouver Canucks è proseguita normalmente, tranne che per l’assistente della squadra canadese. La ragazza ha notato un neo ...