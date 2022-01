Don Pesce: “il primo e-commerce che porta pesce fresco e specialità di mare direttamente sulle tavole degli italiani” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tradizione, spirito d’innovazione, affidabilità e competenza, sono i fattori che garantiscono l’altissimo livello dei prodotti ittici e dei servizi svolti in tutte le fasi della filiera, dalla pesca alla distribuzione Savelletri (Br), 5 gennaio 2022. Il world wide web ha cambiato il nostro modo di socializzare e di lavorare, l’esplosione dell’e-commerce sta rivoluzionando di conseguenza il modo in cui acquistiamo. Anche il pesce oggi viaggia online, grazie al progetto Don pesce della Gioioso Ittica di Savelletri, in provincia di Brindisi, realtà a conduzione familiare che rappresenta generazioni di ‘uomini di mare’, con esperienza centenaria tramandata in ambito ittico. “Con Don pesce ci proponiamo di portare la miglior ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tradizione, spirito d’innovazione, affidabilità e competenza, sono i fattori che garantiscono l’altissimo livello dei prodotti ittici e dei servizi svolti in tutte le fasi della filiera, dalla pesca alla distribuzione Savelletri (Br), 5 gennaio 2022. Il world wide web ha cambiato il nostro modo di socializzare e di lavorare, l’esplosione dell’e-sta rivoluzionando di conseguenza il modo in cui acquistiamo. Anche iloggi viaggia online, grazie al progetto Dondella Gioioso Ittica di Savelletri, in provincia di Brindisi, realtà a conduzione familiare che rappresenta generazioni di ‘uomini di’, con esperienza centenaria tramandata in ambito ittico. “Con Donci proponiamo dire la miglior ...

