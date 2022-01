Danilo d' Arabia | una bella storia - News

Advertising

live_danilo : @JoelPinheiro85 @_makavelijones @folha tipo a arabia saudita ne - umbriaOn : #Dakar, bene Danilo #Petrucci in Arabia Saudita nella prima ‘vera’ tappa: 13°, è ancora il #migliore degli… - Mag17Ldb : RT @gponedotcom: ULTIM’ORA – Danilo Petrucci correrà la Dakar!: Direttamente dall’Arabia Petrux ci ha fatto sapere di aver ricevuto il bene… - dani88riz : RT @gponedotcom: ULTIM’ORA – Danilo Petrucci correrà la Dakar!: Direttamente dall’Arabia Petrux ci ha fatto sapere di aver ricevuto il bene… - paumenaypunto : RT @gponedotcom: ULTIM’ORA – Danilo Petrucci correrà la Dakar!: Direttamente dall’Arabia Petrux ci ha fatto sapere di aver ricevuto il bene… -

Ultime Notizie dalla rete : Danilo Arabia

Oltre aPetrucci , già in grado di tenere il passo dei migliori con la KTM ufficiale, c'è ...e mi hanno dato qualche consiglio sia sulla navigazione che sul percorso che avrei trovato in...Trionfo alla Dakar perPetrucci: il trentunenne ternano è il primo ex pilota ex della Moto Gp a vincere una tappa dello storico rally. Lo ha fatto il giorno dell'Epifania inSaudita, in sella alla sua Ktm 450 ...I segni sono tracciati nel cielo. Ce ne accorgiamo solo dopo. Danilo “Locomotive Breath” Petrucci ha ottenuto la sua prima vittoria. Ora di mettersi alla scrivania e fare due conti. Altri ...Uno nero mi è venuto addosso, per schivarlo sono passato su dei dossi e mi sono cappottato”. Al chilometro 60, dopo un cumulo di sabbia, ce n’era un gruppo di dieci. Le forature restano un’incognita p ...