Dakar 2022 | Danilo Petrucci gioia e penalità | prima 3° poi retrocesso

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Joan Barreda (Honda) vince la sua seconda speciale in tre giorni, la 29ª di sempre, ma il vero protagonista della quarta tappa della, la più lunga, quella che da Al Qaisumah dopo 455 chilometri ...

Advertising

Gazzetta_it : Dakar, il vincitore Carlos #Sainz esalta l'Audi: 'Dietro il successo tanto lavoro, sforzo e difficoltà' - sportmediaset : #Dakar2022: quarta tappa ad Al-Attiyah tra le auto, nelle moto trionfa Barreda con Petrucci terzo. #SportMediaset… - peppe844 : RT @Gazzetta_it: Dakar 2022, Petrucci: 'Una pizza me la merito' - Gazzetta_it : Dakar 2022, Petrucci: 'Una pizza me la merito' - infoitsport : Dakar 2022 / Odissea Loeb: “250 km con due ruote motrici” -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar 2022

Joan Barreda (Honda) vince la sua seconda speciale in tre giorni, la 29ª di sempre, ma il vero protagonista della quarta tappa della, la più lunga, quella che da Al Qaisumah dopo 455 chilometri di speciale ha portato i piloti nella capitale Riyadh, è Danilo Petrucci. Il ternano, se due giorni fa piangeva nel deserto per la ...: Joan Barreda Bort (Honda) VEDI ANCHEAuto, tappa 3: Sainz vince e fa 40, Al - Attiyah rafforza la leadershipMoto, tappa 3: successo a Rodrigues, Sunderland resta leader per ...Quest’anno la Dakar Classic merita di essere seguita almeno quanto la Dakar competitiva. Abbiamo già parlato dello splendido esemplare di Peugeot 205 T16 Gran Raid e dell’insolito DAF Tweekoppig Monst ...Una Fiat Multipla del 2002 sarà tra le protagoniste del charity rally "Rust2Dakar". Condotta da un equipaggio tutto al femminile sarà donata ad una ONG.