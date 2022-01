“Cani e gatti al posto dei figli”: Bergoglio la dice giusta. E’ in gioco il nostro futuro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen – Bergoglio torna a puntare il dito contro chi non fa figli: “La gente non li vuole avere, al loro posto Cani e gatti“. Il Papa definisce la civiltà occidentale “dell’orfanità, un po’ orfana”. “Oggi con l’orfanità c’è un certo egoismo. L’altro giorno parlavo dell’inverno demografico. Si vede che la gente non vuole avere figli, molte coppie hanno al massimo un figlio, ma due Cani o due gatti. I Cani e i gatti prendono il posto dei figli. Fa ridere ma è la verità“, dice Bergoglio all’udienza generale. E in verità non fa ridere per niente. Il Papa contro chi non fa figli ma li sostituisce con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen –torna a puntare il dito contro chi non fa: “La gente non li vuole avere, al loro“. Il Papa definisce la civiltà occidentale “dell’orfanità, un po’ orfana”. “Oggi con l’orfanità c’è un certo egoismo. L’altro giorno parlavo dell’inverno demografico. Si vede che la gente non vuole avere, molte coppie hanno al massimo uno, ma dueo due. Ie iprendono ildei. Fa ridere ma è la verità“,all’udienza generale. E in verità non fa ridere per niente. Il Papa contro chi non fama li sostituisce con ...

