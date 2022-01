BTP trentennale nuova emissione | scadenza | rendimento e pricing

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il 2022 del Tesoro parte subito forte e, in attesa dell’inizio dei collocamenti di BTP tradizionali secondo le linee espresse nel calendario aste 2022, è stata effettuata unadi BTP trentennali. L’operazione era stata già anticipata ieri ma è stato oggi che sono state rese note le caratteristiche del nuovo BTP a 30 anni. In questo articolo è possibile trovare tutte le specifiche del nuovo titolo di stato di lunga durata con particolare riferimento alla data di, al(atteso e poi ufficiale) e quindi al. Prima di scendere nel dettaglio è bene però chiarire alcuni aspetti. L’del nuovo BTP a 30 anni che si sta tenendo a gennaio 2022 non riguarda gli investitori retail. Si tratta, quindi, di un collocamento sindacato riservato ai ...

L' Italia è pronta a collocare un nuovo bond a 30 anni mercoledì 5 gennaio, lanciando la prima grande vendita di debito della zona euro del 2022. Con il via alcon scadenza il 1° settembre 2052 il nostro Paese, insieme alla Slovenia, si è distinto come il primo a lanciare vendite sindacate sovrane europee all'inizio del nuovo anno. Gli ...Le ultime di, subito un. Il Tesoro gioca d'anticipo (e cerca i fondi esteri) di Maximilian Cellino A guidare l'Opec un diplomatico che parla sette lingue: chi è Haitham al - Ghais di ...Da parte loro, gli strategist di Mizuho hanno stimato per il nuovo Btp trentennale un fair value di 5 punti base sopra il benchmark. Il collocamento, tuttavia, potrebbe vedere uno spread iniziale magg ...Il debito italiano ritorna sulla scena all'inizio del 2022: l'allentamento della politica monetaria della BCE e la possibilità di Draghi al Quirinale scuotono il mercato obbligazionario nazionale.