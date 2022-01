Bollette, Iren avvia iniziative per sostenere clienti contro caro prezzi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono numerose le iniziative che il Gruppo Iren ha attivato per rimarcare la vicinanza a tutti i propri clienti (circa 2 milioni fra mercato libero e mercato tutelato) contro il rincaro dei costi di luce e gas. Grazie anche al proficuo dialogo avviato negli scorsi mesi con le associazioni dei consumatori, sono partite da subito azioni concrete di sostegno alla clientela, come la possibilità di ricorrere, già prima dell’intervento governativo, alla rateizzazione a condizione di maggiore favore per Bollette che rendano difficoltosi i pagamenti da parte delle famiglie. La rateizzazione delle Bollette è un’opportunità che Iren da sempre offre ai propri clienti (nel solo anno 2021 ne sono state attivate oltre 20 mila) e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono numerose leche il Gruppoha attivato per rimarcare la vicinanza a tutti i propri(circa 2 milioni fra mercato libero e mercato tutelato)il rindei costi di luce e gas. Grazie anche al proficuo dialogoto negli scorsi mesi con le associazioni dei consumatori, sono partite da subito azioni concrete di sostegno alla clientela, come la possibilità di ricorrere, già prima dell’intervento governativo, alla rateizzazione a condizione di maggiore favore perche rendano difficoltosi i pagamenti da parte delle famiglie. La rateizzazione delleè un’opportunità cheda sempre offre ai propri(nel solo anno 2021 ne sono state attivate oltre 20 mila) e ...

