WTA Melbourne II 2022, Jasmine Paolini supera all'esordio Anna Karolina Schmiedlova (Di martedì 4 gennaio 2022) Inizia al meglio il 2022 per Jasmine Paolini, la quale all'esordio nel torneo Melbourne Summer Set 2 2022 di tennis, di categoria WTA 250, che si gioca sul cemento outdoor di Melbourne, in Australia, supera, nel primo turno del main draw, la slovacca Anna Karolina Schmiedlova per 2-6 6-3 6-4. Al secondo turno incrocio con la romena Irina Begu. Nel primo set break subìto in avvio dall'azzurra, la quale però rimonta dallo 0-2 al 2-2. Da quel momento in poi, però, l'azzurra esce dalla partita, vince cinque punti in quattro giochi e finisce per consegnarsi alla slovacca, che chiude comodamente sul 6-2. La seconda frazione vive della reazione furente dell'azzurra, che restituisce la serie di giochi ...

