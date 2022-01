Tragedia di Capodanno | domani il funerale di Nicholas e Ilaria

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPellezzano (Sa) – Sono state restituite alle famiglie, nel pomeriggio di oggi, le salme dei due fidanzatini, Nicolas Galluzzi eBove, 18 e 15 anni, tragicamente deceduti in un incidente stradale il giorno disu via Carlo de Iuliis nel comune di Pellezzano. Il dissequestro è avvenuto dopo l’autopsia effettuata nel primo pomeriggio di oggi., alle 18:30, nel palazzetto dello sport, nel Comune di Pellezzano, l’addio ai due ragazzi. Le famiglie, su consiglio del sindaco di Pellezzano Francesco Morra che ha proclamato lutto cittadino e ha collaborato con le famiglie per trovare una soluzione che garantisca anche di evitare assembramenti, hanno scelto di effettuare i funerali in maniera congiunta: sarà don Biagio Napoletano a celebrare la messa. Non è ancora invece noto l’esito ...