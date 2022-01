Super green pass per tutti i lavoratori, il governo verso la decisione: regole in vigore a febbraio (Di martedì 4 gennaio 2022) Estensione del Super green pass a tutti i lavoratori nel pubblico e nel privato. La data cerchiata in rosso è quella del 5 gennaio, quando il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022) Estensione delnel pubblico e nel privato. La data cerchiata in rosso è quella del 5 gennaio, quando il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi. L'articolo .

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? A bordo solo col #supergreenpass, ma scoppia il focolaio #Covid. Com'era la storia che il lasciapassa… - sbonaccini : Insisto: serve super green pass in tutti i luoghi di lavoro. - Agenzia_Ansa : 'L'estensione del super green pass sui luoghi di lavoro può aiutare a convincere una parte dei 5 milioni di non vac… - jopratix : RT @larsenaleb: #omnibusla7 COSTITUZIONALISTA: il super green pass per tutti, considerando che sono 5 milioni i non vaccinati, bloccherebb… - jopratix : RT @Lorenzo36522471: Lo chiamano 'super green pass' perchè chiamarlo 'obbligo di vaccino senza pagare i danni che potrebbe causare' poteva… -