Spezia - Verona a rischio rinvio per focolaio Covid tra gli scaligeri (Di martedì 4 gennaio 2022) Spezia - Verona , in programma per questo giovedì, potrebbe essere il primo match di Serie A a essere rinviato in questo 2022. La formazione veneta deve infatti fare i conti con un focolaio da ... Leggi su quotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022), in programma per questo giovedì, potrebbe essere il primo match di Serie A a essere rinviato in questo 2022. La formazione veneta deve infatti fare i conti con unda ...

Advertising

capuanogio : ?? Dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori) del #Verona sono risultati positivi al #Covid nell'… - FootStatsCalcio : Lo #Spezia non ha mai battuto in #SerieA il #Verona. #SpeziaVerona #SPEVER #precedenticalcio #statistichecalcio… - NazioneLaSpezia : Calcio, focolaio Covid nel Verona: a rischio la gara con lo Spezia - calciomercatoit : ??#Verona, comunicato ufficiale: dieci positivi al #Coronavirus - 4Harrier : @goddyway99 Al momento l'unica a rischio è Verona Spezia (o invertite, non ricordo chi sia in casa) -