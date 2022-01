Serie A , partenza anticipata per i Mondiali (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il campionato inizierà solo tre giorni dopo dalla finale di Supercoppa Europea (sperando in finale ci sia magari un'italiania). Tra il 13 agosto e ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il campionato inizierà solo tre giorni dopo dalla finale di Supercoppa Europea (sperando in finale ci sia magari un'italiania). Tra il 13 agosto e ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie partenza Serie A , partenza anticipata per i Mondiali Tra il 13 agosto e i primi dieci giorni di novembre dunque si dovrnano disputare le sei partite di Champions, più 15 giornate di Serie A , più due gare dell'Italia di Mancini per terminare i gruppi ...

Calciomercato Napoli: Spalletti cerca rinforzi, per la difesa prende quota l'opzione Godin Commenta per primo L'addio di Kostas Manolas , approdato all'Olympiacos, e la partenza di Kalidou Koulibaly per la Coppa d'Africa destano non poche preoccupazioni a Luciano ...sportivi della Serie A, ...

Serie A, partenza anticipata per i Mondiali: il fitto calendario spaventa i club ilGiornale.it Il Covid si è abbattuto sulla Serie A: tutte le partite a rischio Juventus-Napoli, Spezia-Verona e Salernitana-Venezia le sfide a rischio per causa del coronavirus. Sono 80 i calciatori positivi in Serie A ma per la Lega calcio il calendario resta invariato ...

Juventus-Napoli rischia di saltare: anche Spalletti positivo, l’Asl potrebbe impedire la partenza per Torino Il Covid ed il numero di contagi in tutta Italia sta mettendo a rischio anche il campionato di Serie A. Le partite per giovedì sono regolarmente in programma ma ce n’è una che rischia di saltare: stia ...

